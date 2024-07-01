Гидрометцентр пообещал москвичам египетские ночи и фантастическую жару

На этой неделе жителей Москвы и Московской области ожидает аномально жаркая погода, близкая к рекордной, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В столице воздух прогреется до +31-34 градусов, в Подмосковье – до +36, сообщил он в беседе с 360.ru.

По словам синоптика, в Москве погода соответствует жарким периодам Астрахани. Причем жара прогнозируется не только днем, но и ночью – по словам синоптика, ожидаются «фантастически высокие температуры».

«В спальных районах Москвы, начиная с сегодняшней ночи, прогнозируется +20…+21, а в центре до +23…+25 градусов. Это безо всяких метафор египетские ночи», — отметил Вильфанд.

Такая погода связана с тем, что над Москвой остается гребень высокого давления. Из-за этого в атмосфере нисходящее движение, при котором не создают облака, а солнечные лучи, таким образом, не отражаются и поглощаются ими и доходят напрямую до поверхности земли. Это приводит к тому, что колоссальная солнечная энергия определяет погоду, при этом столица попала в теплую часть высотного гребня с южным воздухом.

Однако уже к выходным, по прогнозу Гидрометцентра, погода резко изменится – место гребня займет зональный перенос воздушной массы с запада на восток. На этом фоне температура воздуха, по словам метеоролога, опустится на 5-7 градусов, однако по-прежнему она будет превышать норму.

Напомним, также синоптик подчеркивал, что из-за аномально жары в Москве высок риск возникновения пожаров. В целом в ближайшие дни во многих регионах страны прогнозируются опасные повышения температуры воздуха, в том числе это касается Санкт-Петербурга, Архангельской и Белгородской областей.

Врачи ранее объяснили, как пережить экстремальную жару.