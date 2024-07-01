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Еще в одном российском регионе ввели режим ЧС

В Нижневартовске введен режим ЧС из-за паводка

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Власти Нижневартовска ввели режим ЧС из-за подъема воды в реке Обь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«В Нижневартовске из-за ситуации с паводком введен режим ЧС», — уточнили в сообщении.

В понедельник, 1 июля, горожане получили СМС-оповещения о введении режима ЧС, так как уровень воды в реке Обь достиг критической отметки в 981 см. При такой ситуации возможно подтопление жилых домов, приусадебных и дачных участков, а также пойменной территории. В конце июня в Югре прошли сильные дожди и ливни.

Накануне в МЧС заявили о стабилизации ситуации с паводком в Приморье. По данным ведомства, за сутки от воды освободились 18 частных домов и 131 приусадебный участок. Тем не менее на текущий момент остаются подтопленными 175 частных домов и 658 приусадебных участков. Также паводок размыл дороги, что привело к нарушению транспортного сообщения с четырьмя населенными пунктами.

Ранее в Москве ливень привел к подтоплению зданий и коротким замыканиям.

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