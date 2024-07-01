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В Екатеринбурге жители многоэтажки остались без лифтов из-за управляющей компании

В Екатеринбурге управляющая компания отключила лифты в многоэтажке

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Shutterstock/BestPhotoPlus

Жители Екатеринбурга жалуются на управляющую компанию, которая отключила лифты в многоэтажке. Об этом сообщает E1.

Инцидент произошел в доме на Машинной улице. За два месяца до произошедшего решили, что УК не выполняет свои обязанности, поэтому они проголосовали за смену компании. В результате организация отключила лифты.

«Диспетчер в разговоре с жильцами сообщила им, что лифты отключили по требованию управляющей компании. Как она аргументировала необходимость отключения, диспетчер не пояснила», — сообщается в публикации.

На данный момент точная причина произошедшего неизвестна. В беседе с Ura.ru один из местных жителей сообщил, что бывшая УК борется за контроль над домом.

До этого жители юго-запада Москвы заявили, что управляющая компания брала деньги за то, чтобы люди могли посмотреть салют на крыше дома. По словам горожан, на эту услугу у местных есть спрос.

Ранее в Петербурге лифт сорвался с восьмого этажа, и в УК это объяснили «переспуском».

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