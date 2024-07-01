В Петербурге врачи спасают девочку, выжившую после падения из окна седьмого этажа

В Петербурге четырехлетняя иностранка выпала из окна и попала в больницу. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Калининском районе, на улице Черкасова. По версии правоохранителей, девочка осталась без присмотра родителей, добралась до окна и выпала из него, пролетев семь этажей.

Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали ребенка в больницу с многочисленными травмами, среди которых — ушиб головного мозга, перелом черепа и разрыв селезенки. Несмотря на повреждения, она выжила.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка.

Известно, что девочка из Республики Узбекистан. Ребенок растет в полной и благополучной семье, на учете они не состоят.

До этого подобный случай произошел в Томске. Ребенок 2017 года рождения выпал из окна десятого этажа. Мальчика доставили в медицинское учреждение с серьезными травмами. Несмотря на это, он выжил. О том, какие именно травмы он получил, не сообщается.

Ранее младенец из Бурятии выпал с матерью из окна десятого этажа и выжил.