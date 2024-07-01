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В Хабаровске женщина везла в машине более 50 кг черной икры и была задержана

В Хабаровске сотрудники МВД задержали женщину с 111 контейнерами черной икры

Жительницу Хабаровска подозревают в незаконном обороте биоресурсов. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранители остановили автомобиль местной жительницы, где обнаружили самодельный термоящик. Внутри оказались 111 контейнеров с черной икрой. Всего в них помещалось более 50 килограммов продукта.

Женщина за рулем заявила, что нашла икру на окраине села Булава Ульчского.

«О том, что данные биоресурсы запрещены к обороту, знала, но все равно решила забрать их, чтобы угостить в Хабаровске родных и друзей», — поделились в ведомстве.

Правоохранители проверят эту версию.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело. На данный момент специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в России выявили 26 организаций, которые производили икру, но не отражали свою деятельность в государственных системах. Сейчас все нарушители прошли регистрацию.

Ранее продажи черной икры в России выросли почти на 10%.

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