Польша ввела ограничения на проезд границы для ряда украинских дальнобойщиков

Власти Польши ввели ограничения на проезд границы для фур с Украины без разрешения на международные грузовые перевозки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

«С 00:00 1 июля 2024 года польской стороной <…> приостановлен пропуск <…> в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих <…> разрешения», — отметили в ведомстве, уточнив, что имеются в виду документы Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ).

Причина принятия такого решения Варшавой в сообщении не уточняется. Пункты пропуска на других участках украинской границы работают в прежнем режиме.

Накануне стало известно, что Польша и страны Балтии хотят отгородиться от России «железным занавесом» и соорудить на границе с ней и Белоруссией «непреодолимый барьер».

27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что альянс не против того, чтобы Евросоюз занимался финансированием строительства укреплений на границе Польши и стран Прибалтики с Россией и Белоруссией.

Ранее в Польше призвали снова научиться играть в эскалацию с Россией.