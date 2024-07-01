Глава Севастополя рассказал, сколько пациентов остается в больницах после атаки ВСУ

В больницах Севастополя, по последним данным, остаются 22 пациента, пострадавших во время удара ракетами ATACMS. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

По его словам, среди пациентов двое несовершеннолетних.

Помимо них на лечение в московские медучреждения перевезли 12 детей и десять взрослых. Московские врачи оценили состояние двух пациентов (взрослого и ребенка) как стабильно тяжелое. Еще 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, а пять пациентов в состоянии легкой степени тяжести.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным властей, ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее МЧС нашло и подорвало четыре суббоеприпаса ATACMS в воде на пляже в Севастополе.