В Алтайском крае автобус влетел в остановку с людьми

В Бийске произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора Алтайского края Марию Антошкину.

Инцидент произошел в Кожзаводском переулке. По предварительной информации, грузовик врезался в автобус с пассажирами, после чего второго участника движения выбросило на остановку. В этот момент там находились несколько человек.

«В настоящее время двоим из них оказывается медицинская помощь», — сообщается в публикации.

Известно, что в автобусе находились пять пассажиров, они не пострадали. Помощь медиков понадобилась мужчине и 17-летней девушке.

На данный момент в прокуратуре проводят проверку, по итогам которой примут меры прокурорского реагирования.

До этого в Петербурге мальчик открыл стрельбу по окнам автобуса. Как выяснили правоохранители, школьник взял с собой на прогулку с товарищами пистолет, но стрелять не решился. В результате оружие использовал его знакомый.

Ранее в Кузбассе столкнулись грузовик и пассажирский автобус с 29 пассажирами.