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Названа причина расцепления вагонов поезда «Иволга» на МЦД-3

ТМХ: причиной расцепления вагонов «Иволги» на МЦД-3 был производственный дефект

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Пресс-служба АО «Трансмашхолдинг»

Расцепление вагонов поезда «Иволга», которое произошло на подмосковной станции МЦД-3 Кратово, случилось оно из-за производственного дефекта. Об этом заявили в компании «Трансмашхолдинг» (ТМХ), представителей организации цитирует ТАСС.

«Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства», — рассказали в пресс-службе ТМХ.

27 июня вагон оторвался от поезда «Иволга» на подмосковной станции МЦД-3 Кратово Рязанского направления Московской железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры были экстренно высажены из вагонов.

После инцидента глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил, что обстоятельства происшествия обсудят на комиссии в нижней палате парламента.

Ранее стало известно, как люди выбирались из перевернувшихся вагонов в Коми.

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