В Херсонской области исключили распространение холеры с левого берега Днепра

Распространение эпидемии холеры от заболевших с оккупированного Украиной правого берега Днепра на левый берег практически невозможно, поскольку между берегами не осуществляются контакты. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

Он сообщил, потенциальные источники инфекции находятся под постоянным контролем санитарно-эпидемиологических служб и МЧС.

Как отметил глава региона, Киев, подорвав Каховскую ГЭС, создал условия для возникновения этой болезни. По его словам, главными факторами вспышки холеры могло послужить засорение русла Днепра телами ликвидированных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, а также отсутствие санитарного контроля на правом берегу Херсонской области.

До этого в подполье заявили, что в Херсоне зафиксировали вспышку холеры среди украинских солдат и гражданского населения. По его данным, уже более 100 человек попали в больницы — преимущественно это военные.

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