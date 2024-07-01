Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 14 тыс. га

Площадь лесных пожаров в Бурятии достигла 14 тысяч гектаров, огонь бушует преимущественно на севере региона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на республиканское агентство лесного хозяйства.

За последние сутки в Бурятии зафиксированы два лесных пожара в Хоринском и Кяхтинском районах, вызванных сухой грозой. Пожар в Хоринском районе был быстро потушен, а очаг в Кяхтинском районе ограничен.

Согласно сообщению, на утро 1 июля продолжается тушение шести пожаров в Северо-Байкальском, Баунтовском, Муйском и Кяхтинском районах. Общая площадь пораженных пожарами земель составляет 14 097,5 гектара.

Отмечается, что на борьбу с лесными пожарами в республике задействованы 225 человек из лесной охраны, «Авиалесоохраны», МЧС и других служб, а также 20 единиц лесопожарной техники.

В Бурятии с 8 апреля действует особый противопожарный режим. Согласно решению республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров, с 26 мая введен полный запрет на посещение лесов. В Баунтовском районе с 24 июня объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.