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В России вступила в силу новая статья УК с наказанием до семи лет тюрьмы

В России с 1 июля за нарушение антитеррористической защиты грозит 7 лет тюрьмы

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Evgenia Novozhenina/Reuters

С 1 июля в России начинает действовать закон, устанавливающий наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за нарушение антитеррористических мер безопасности объектов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уголовное наказание применяется в случае, если виновное лицо дважды и более в течение 180 дней привлекалось к административной ответственности за такие нарушения.

Если преступление привело к ущербу свыше одного миллиона рублей или серьезному вреду здоровью человека, наказание может быть представлено в виде уголовного штрафа до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за полгода. Кроме того, в таких случаях виновному грозит лишение свободы на срок до трех лет и запрет на занимание определенных должностей.

В случае гибели одного человека тюремный срок увеличится до пяти лет, а при гибели нескольких — до семи лет.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В Дербенте неизвестные обстреляли храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. В это же время в Махачкале подвергся обстрелу пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся рядом синагога. По данным МВД, погибли 15 сотрудников полиции и несколько гражданских. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших, один из них — сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа. Позже отец убитого террориста был задержан, его отправили за решетку на десять дней. В правоохранительных органах обещают, что вскоре его привлекут за более тяжелую статью — пособничество террористам.

Ранее «Исламское государство» (организация запрещена в России) представило свою версию теракта в «Крокус Сити Холле».

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