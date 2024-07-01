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В Измире произошел взрыв в многоэтажном доме

Во время взрыва в многоэтажном доме в Измире погибли пять человек, 57 ранены

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Shutterstock

В турецком Измире в результате взрыва на первом этаже многоквартирного дома погибли пять и ранены 57 человек. Об этом со ссылкой на губернатора провинции Измир Сулеймана Эльбана сообщает информационное агентство Anadolu.

По имеющейся предварительной информации, примерно в три часа дня на первом этаже дома, где расположены ресторан и пекарня, взорвался промышленный газовый баллон. Взрыв был такой силы, что повредил еще 10 соседних домов. В самом здании поврежден фасад и квартиры этажами выше.

Пострадавших приняли четыре медицинских учреждения. Часть из них смогла добраться до больниц самостоятельно.

Турецкие власти начали расследование происшествия.

До этого сообщалось, что в Обнинске произошел взрыв в жилом доме. Взорвался туристический газовый баллончик, который, вероятнее всего, перегрелся на солнце.

Ранее на газохранилище под Саратовым произошел взрыв.

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