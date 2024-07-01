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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки дронов

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Shutterstock

На территории Курской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

До этого в Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) заявили, что предприятие подверглось массированной атаке беспилотных летательных аппаратов.

Там отметили, что 30 июня на территорию НЛМК была зафиксирована атака «роем» дронов, которая «оказалась бессмысленна», так как ни к чему не привела.

30 июня министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили пятнадцать беспилотников над территорией Курской, девять беспилотников над Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два дрона над территориями Орловской и Белгородской областей.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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