Россиянам рассказали о пяти фразах, которые никогда не стоит произносить на собеседовании

Некоторые фразы могут оттолкнуть потенциального работодателя или эйчара, даже при наличии впечатляющего опыта соискателя. Что лучше не озвучивать на собеседовании, «Газете.Ru» рассказал Сергей Белов, основатель digital-агентства Adv.Cake.

Первая фраза — «Чем занимается компания?»

«Эта фраза демонстрирует незнание о потенциальном месте работы и отсутствие подготовки. Работодатели ожидают, что кандидат проявит интерес к их деятельности и проведет хотя бы минимальное исследование перед собеседованием. Подготовьтесь заранее: изучите сайт компании, ознакомьтесь с продуктами или услугами, прочитайте последние новости и достижения», — рекомендовал он.

Вторая фраза — «Когда я получу повышение?»

«Подобный запрос показывает нетерпеливость и меркантильный интерес. Руководители хотят видеть кандидатов, заинтересованных в работе и вкладе в компанию, а не только в личных желаниях и амбициях. Подойдите к вопросу с другой стороны: уточните о возможностях развития и обучения в компании. Это покажет готовность расти и развиваться вместе с организацией», — добавил Белов.

Третья фраза — «Моя предыдущая работа была невыносимой».

«Негативные высказывания о прошлых работодателях выглядят непрофессионально. Также эйчар может провести параллель со своей компанией или понять, что в будущем сотрудник будет презрительно отзываться и о них. Даже если у вас был плохой опыт, акцентируйте внимание на том, чему вы научились и как это поможет в новой должности. Подчеркните позитивные аспекты и опыт, который вы приобрели», — посоветовал специалист.

Четвертая фраза — «У меня нет вопросов».

«Отсутствие встречных вопросов говорит о недостатке интереса к компании или позиции. Если же вы проявляете инициативу в разговоре с эйчаром, это показывает, что вы вдумчиво подошли к процессу и хотите узнать больше о потенциальном месте работы», — подчеркнул Белов.

Наконец, пятая фраза — «У меня нет слабых сторон».

«Такой ответ может показаться неестественным и неискренним. У каждого человека есть области, которые можно улучшить. Интервьюеры задают этот вопрос, чтобы оценить способность соискателя к саморефлексии и росту. Подготовьте ответ, который честно и конструктивно опишет один из ваших слабых навыков и то, как вы работаете над улучшением», — сказал эксперт.

Важно помнить, что руководители и менеджеры по персоналу изучают не только профессиональные навыки, но и вашу личность, манеру общения и способность к адаптации в коллективе.

«Избегайте упомянутых фраз и подходите к разговору с интересом и уважением — так вы значительно повысите шансы на успешное трудоустройство», — резюмировал он.

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