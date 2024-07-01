Тренер раскрыла секреты, как заставить себя заниматься спортом регулярно

Многим людям сложно мотивировать себя заниматься спортом. Чтобы заниматься спортом регулярно, первая задача — определить свою личную цель. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ксения Гуфранова, фитнес-тренер, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

«Невнятная мотивация из разряда «я хочу заниматься спортом, потому что так делают» не сработает. Сформулируйте свой собственный мотив и цель. Например, частая цель — скорректировать фигуру. Тогда решайте точно — хочу похудеть на 5 килограммов и удерживать идеальный вес. Другая цель — укрепить мышц спины и избавиться от болевых ощущений. Третья — пробежать полумарафон тогда-то и в таком-то городе», — объяснила она.



Второй шаг — проверить доступность спорта. Важно выбрать доступное направление спорта.

«Во-первых, занятия должны быть вам «по карману», а фитнес-студия поблизости. Во-вторых, всегда должны быть готова спортивная форма. Все это про доступность. Если кроссовки еще не куплены, фитнес-студия находится на другом конце города и заниматься решили большим теннисом на индивидуальных занятиях, на которые еще надо накопить, то спорт так и останется мечтой. Для регулярной физической активности может быть достаточно коврика, пары гантелей и простой формы», — отметила эксперт.

Третье — плавно увеличивайте спортивную нагрузку. Если сразу прыгать в омут с головой и заниматься по пять раз в неделю, то мотивация быстро угасает.

«Довольно быстро к снижению желания добавится и сопротивление тела. От таких резких и интенсивных нагрузок будет нескончаемая мышечная крепатура, вероятно также снижение иммунитета на фоне стресса. Поэтому продолжать занятия уже просто не получится. Рекомендую постепенно увеличивать нагрузку, а начинать входить в тренировочных график лучше с «мягкого фитнеса», — сказала тренер.



Также найдите компанию и поддержку близких. Совместные тренировки с близким человеком хорошо влияют на мотивацию. Друзья могут отчитываться перед друг другом об успехах, подбадривать и подталкивать к регулярному посещению зала.

«Хорошо работают различные пари. Например, можно договориться, что за пропуск тренировки оплачиваете подруге ужин в ресторане. Важно, чтобы в семье и окружении разделяли увлечение спортом, поддерживали на этом пути, даже если сами не тренируются», — подчеркнула Гуфранова.

Не лишним будет и разнообразить свой спорт. Если заниматься только одним видом спорта длительное время, то это может наскучить. К тому же тело запоминает определенные паттерны движения.

«Если не вносить разнообразие в тренировочный процесс, то и результат в какой-то момент начнет становиться менее заметным. Рекомендую экспериментировать и пробовать разные направления фитнеса. Сегодня огромное количество вариантов занятий. Причем в спорте не стоит следовать веянию моды и заниматься тем, чем сейчас увлечены, например, блогеры», — рассказала эксперт.



Кроме этого, важно планировать не только спорт, но и отдых.

«Ежедневные тренировки точно не идут на пользу. Организму необходим отдых, поэтому в расписании обязательно выделяйте дни, когда не тренируетесь. Но для поддержания уровня физической активности хорошо, если дни отдыха будут активными. Например, можно отправиться на длительную прогулку с друзьями или запланировать активное времяпрепровождение с ребенком. После небольшого перерыва мотивация вернуться к любимым занятиям гораздо выше», — посоветовала специалист.



Наконец, помните про «Правило двух дней».

«Его особенно важно соблюдать тем, кому очень тяжело удерживать уровень мотивации. «Правило двух дней» предполагает, что пропуски тренировок не должны составлять более двух дней. Уважительной причиной может быть только болезнь. В остальные дни более двух дней фитнес-зал или домашнюю тренировку пропускать запрещается», — резюмировала она.

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