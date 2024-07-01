Стало известно, какой безалкогольный «алкоголь» предпочитают россияне

Больше половины — 59% — россиян считают безалкогольные напитки хорошей альтернативой алкогольным аналогам. Это показало исследование SimpleWine и DDX Fitness, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Выяснилось, что 12% — убежденные ЗОЖники и не пьют алкоголь вообще, а 43% предпочитают классические варианты.

Среди напитков «без градуса» у большинства (59%) популярно пиво, 45% выбирают вино, 32% — шампанское, 27% — коктейли, 2% — ром, 1% — виски.

Среди причин перехода на безалкогольный алкоголь по 12% отметили возраст, которым не стоит пренебрегать, убежденность в том, что нужно следовать принципам ЗОЖ и необходимость часто быть за рулем. Еще 11% просто захотели почувствовать разницу. 7% заявили, что обычное спиртное невкусное. А 43% пока не планируют полностью переходить на безалкогольный алкоголь.

Предпочтения россиян подтверждает и статистика. Так, по данным сети винотек SimpleWine, рост потребления безалкогольного алкоголя за 6 месяцев 2024 года составил 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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