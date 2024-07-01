Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какой безалкогольный «алкоголь» предпочитают россияне

Россияне из безалкогольного алкоголя предпочитают пиво и вино

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Больше половины — 59% — россиян считают безалкогольные напитки хорошей альтернативой алкогольным аналогам. Это показало исследование SimpleWine и DDX Fitness, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Выяснилось, что 12% — убежденные ЗОЖники и не пьют алкоголь вообще, а 43% предпочитают классические варианты.

Среди напитков «без градуса» у большинства (59%) популярно пиво, 45% выбирают вино, 32% — шампанское, 27% — коктейли, 2% — ром, 1% — виски.

Среди причин перехода на безалкогольный алкоголь по 12% отметили возраст, которым не стоит пренебрегать, убежденность в том, что нужно следовать принципам ЗОЖ и необходимость часто быть за рулем. Еще 11% просто захотели почувствовать разницу. 7% заявили, что обычное спиртное невкусное. А 43% пока не планируют полностью переходить на безалкогольный алкоголь.

Предпочтения россиян подтверждает и статистика. Так, по данным сети винотек SimpleWine, рост потребления безалкогольного алкоголя за 6 месяцев 2024 года составил 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее эксперт рассказала о пяти главных заблуждений о лимонаде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами