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В Белгородской области погиб ребенок при атаке ВСУ

Гладков: 4-летняя девочка погибла при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

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Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, в результате чего погибла четырехлетняя девочка. Об в этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в этой машине была семья из пяти человек: дедушка, бабушка, супруги и их ребенок.

«Случилось самое страшное — от полученных ран четырехлетняя девочка скончалась», — написал чиновник.

Он заявил, что все находившиеся в транспортном средстве получили множественные ранения. Дедушка погибшего ребенка находится в тяжелом состоянии — один из осколков попал ему в брюшную полость.

До этого в Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) заявили, что предприятие подверглось массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В компании подчеркнули, что 30 июня на территорию НЛМК была зафиксирована атака «роем» БПЛА, которая «оказалась бессмысленна», так как ни к чему не привела.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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