В Париже полиция готовится пресекать беспорядки после I тура парламентских выборов

Полицейские машины съезжаются к площади Республики в Париже, где ожидаются уличные протесты и беспорядки с участием лиц, недовольных результатами I тура парламентских выборов. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что на площади уже находятся несколько сотен человек, однако ситуация не выходит из-под контроля. Митингующие, недовольные лидерством партии «Национальное объединение», скандируют антифашистские лозунги.

Судя по первым экзит-поллам, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона получила 21,5%, заняв третье место после партии Марин Ле Пен «Национального объединения» (34,2%) и коалиции левых «Новый народный фронт» (29,1%).

После того как стали известны результаты первого тура, Ле Пен заявила, что «Национальное объединение» практически «уничтожило макронистский блок». Она подчеркнула, что второй тур выборов будет решающим, и призвала не дать левому блоку победить.

Ранее сообщалось, что племянница Ле Пен создаст свою партию.