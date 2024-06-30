Взрывы произошли в Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги

Взрывы произошли в городе Кропивницком (ранее — Кировоград), который расположен в центральной части Украины. Об этом сообщает издание «Громадское».

Судя по данным официального ресурса оповещения населения, в регионе звучат сирены воздушной тревоги.

30 июня армия России нанесла удар авиабомбой по логистическому складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился в здании «Новой почты» в Харькове.

В воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали базу украинского националистического батальона «Кракен» в пригороде Харькова. По его словам, на базе «проходили тренировки и обучение бендеровцы».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее стала известна тактика авиации ВСУ для сохранения самолетов.