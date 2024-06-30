Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Взрывы произошли в Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги

«Громадское»: взрывы прогремели в городе Кропивницком

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Взрывы произошли в городе Кропивницком (ранее — Кировоград), который расположен в центральной части Украины. Об этом сообщает издание «Громадское».

Судя по данным официального ресурса оповещения населения, в регионе звучат сирены воздушной тревоги.

30 июня армия России нанесла удар авиабомбой по логистическому складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился в здании «Новой почты» в Харькове.

В воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали базу украинского националистического батальона «Кракен» в пригороде Харькова. По его словам, на базе «проходили тренировки и обучение бендеровцы».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее стала известна тактика авиации ВСУ для сохранения самолетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами