Снаряд пробил девять этажей в Ясиноватой

Глава администрации Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР) Александр Пеняев сообщил, что жильцы многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил 9 этажей и не разорвался, эвакуированы. Его слова приводит РИА Новости.

«Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался», — рассказал он.

По его словам, проводится эвакуация жителей. Он отметил, что у властей организован пункт временного размещения, транспорт, объявления для людей.

До этого сообщалось, что в Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР) мальчик и девочка получили ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко. Он призвал мирное население быть предельно осторожным, беречь себя и близких.

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