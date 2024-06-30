Синоптик рассказал, каким будет июль в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что июль в Москве ожидается довольно теплым, иногда жарким. Его слова приводит РИА Новости.

«В целом, второй месяц лета представляется довольно теплым, иногда жарким, и относительно засушливым», — рассказал он.

По его словам, с каждой последующей декадой положительное отклонение температуры от нормы станет постепенно угасать.

«Средняя месячная температура воздуха превысит норму климата на 2-3 градуса. Дефицит осадков может составить 20-40 процентов», — отметил он.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что в ночь на 29 июня будут наблюдаться слабые магнитные бури. Позднее стало известно, что в ночь на субботу на Землю обрушилась сильная магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ранее на Солнце произошла мощная вспышка.