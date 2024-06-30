Байкер на Harley-Davidson сбил переходившую дорогу девочку в Петербурге

В Петербурге мужчина на мотоцикле Harley-Davidson сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел у дома №10 на Парашютной улице. Мотоциклист, ехавший со стороны Коломяжского проспекта, совершил наезд на ребенка. Девочка в этот момент переходила дорогу в неположенном месте.

В результате произошедшего ребенка госпитализировали. Врачи оценили ее состояние как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств инцидента.

До этого в Ленобласти 13-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии с микроавтобусом. Пьяный 48-летний россиянин за рулем Fiat Ducato сбил ребенка, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Ранее россиянин сбил детей, которые шли по краю проезжей части.