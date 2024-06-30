Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байкер на Harley-Davidson сбил переходившую дорогу девочку в Петербурге

В Петербурге мотоциклист сбил маленькую девочку, переходившую дорогу

close
100%
Depositphotos

В Петербурге мужчина на мотоцикле Harley-Davidson сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел у дома №10 на Парашютной улице. Мотоциклист, ехавший со стороны Коломяжского проспекта, совершил наезд на ребенка. Девочка в этот момент переходила дорогу в неположенном месте.

В результате произошедшего ребенка госпитализировали. Врачи оценили ее состояние как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств инцидента.

До этого в Ленобласти 13-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии с микроавтобусом. Пьяный 48-летний россиянин за рулем Fiat Ducato сбил ребенка, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Ранее россиянин сбил детей, которые шли по краю проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами