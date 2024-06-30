Россиянин сломал обе руки из-за взрыва автомобильной шины

В Тюменской области 45-летний мужчина получил переломы обеих рук из-за взрыва автомобильной шины. Об этом сообщает ГБУЗ «Областная больница №4» города Ишима.

Житель Абатского района накачивал автомобильную шину, когда та внезапно взорвалась. В результате мужчину с травмами доставили в ишимскую больницу, где врачи диагностировали у него многочисленные переломы обеих верхних конечностей.

Пациенту провели четыре малоинвазивные операции. Медикам удалось сохранить ему руки и стабилизировать переломы.

«Операции проводились через маленькие разрезы. Такая техника позволяет стабильно зафиксировать переломы, что в будущем будет способствовать быстрому восстановлению и активизации пациента», — рассказал заведующий травматологическим отделением.

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