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Россиянин сломал обе руки из-за взрыва автомобильной шины

В Тюменской области мужчина сломал обе руки, накачивая автомобильную шину

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Тюменской области 45-летний мужчина получил переломы обеих рук из-за взрыва автомобильной шины. Об этом сообщает ГБУЗ «Областная больница №4» города Ишима.

Житель Абатского района накачивал автомобильную шину, когда та внезапно взорвалась. В результате мужчину с травмами доставили в ишимскую больницу, где врачи диагностировали у него многочисленные переломы обеих верхних конечностей.

Пациенту провели четыре малоинвазивные операции. Медикам удалось сохранить ему руки и стабилизировать переломы.

«Операции проводились через маленькие разрезы. Такая техника позволяет стабильно зафиксировать переломы, что в будущем будет способствовать быстрому восстановлению и активизации пациента», — рассказал заведующий травматологическим отделением.

Ранее в Сургуте врачи спасли пациентку с огромной опухолью в почке.

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