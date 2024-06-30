Подросток пропал во время купания в озере в Приморье

В Приморском крае подросток ушел под воду и пропал во время купания в озере. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 30 июня в городе Уссурийске. Подросток 2008 года рождения купался в водоеме на улице Чичерина — озеро не приспособлено для этих целей. В какой-то момент несовершеннолетний ушел под воду и исчез.

Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Установление деталей и обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры.

До этого подростка унесло течением на реке в Башкирии. Инцидент произошел в районе Инорс в Калининском районе на северо-востоке города Уфы. Компания школьников пришла купаться на реке Уфимке и один из них пропал, спрыгнув в воду.

Ранее в Петербурге семилетняя девочка вплавь добралась до берега с унесенной в Финский залив лодки.