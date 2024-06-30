Врио губернатора Вологодской области объяснил, почему зачитал рэп на Дне молодежи

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов зачитал рэп на английском во время выступления на Дне молодежи, чтобы показать свою открытость всему новому. Об этом он заявил «Газете.Ru». Филимонов отметил, что выступление было импровизированным.

«Своим импровизированным выступлением я хотел подчеркнуть, что настоящий патриот России — это человек, который не замыкается в своей культуре, не изолируется от общемирового культурного контекста, в том числе от субкультур. Мы с моей командой стараемся избегать стереотипного мышления и приветствуем занятия разными направлениями спортивной и культурной активности. Вологодский фестиваль по уличным видам спорта «Дыхание улиц» мы планируем расширить до постоянной поддержки молодежи по этим направлениям. Что касается речитатива, который я зачитал — именно так я хотел передать атмосферу, подтверждающую мой основной тезис — замыкаться в каком-то одном культурном течении нельзя, нужно быть открытым всему новому», — сказал он.

Филимонов также объяснил, что показал несколько элементов капоэйры на фестивале, так как раньше уделял много времени этому боевому искусству.

«Капоэйре я уделял очень много времени. Спортом при этом я продолжаю заниматься постоянно: бегаю по утрам, подтягиваюсь, отжимаюсь. Привычка регулярных занятий была привита мне отцом с детства, и это сильно помогает мне в поддержке тонуса и работоспособности», — заключил он.

Накануне, 29 июня, врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время поздравления жителей зачитал фрагмент трека группы «Run-D.M.C». Позже он с другими участниками мероприятия выполнил несколько элементов капоэйры.

Ранее мэры нескольких городов Башкирии записали рэп.