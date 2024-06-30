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Ребенок выжил после падения с десятого этажа дома в Томске

В Томске ребенок выпал с десятого этажа дома и выжил

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Shutterstock

В Томске малолетний выпал из окна на десятом этаже дома и выжил. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 30 июня на улице Богдана Хмельницкого. Мальчик 2017 года рождения выпал из окна квартиры на десятом этаже дома и выжил.

Упавшего с высоты ребенка доставили в медицинское учреждение. Его состояние оценили как тяжелое. Детали о характере его травм не уточняются.

Прокуратура Кировского района города организовала проверку по факту инцидента. Правоохранители проверят исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам мероприятий в случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

До этого годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в Москве и выжил. Его доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее в Воронеже ребенок выпал с пятого этажа вместе с москитной сеткой.

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