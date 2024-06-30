Пятилетний ребенок получил серьезные травмы, выпав из окна в Калуге

В Калуге малолетний выпал из окна и получил серьезные травмы. Об этом сообщает Telegram-канал ES!.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Московской улице. Из окна на четвертом этаже строения выпал пятилетний ребенок.

По словам очевидцев, на место прибыла бригада скорой помощи, которая отвезла пострадавшего в медицинское учреждение, где его определили в отделение реанимации. Врачи диагностировали у малолетнего серьезные травмы. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Воронеже ребенок выпал из окна многоэтажного дома на Ростовской улице. Трехлетний мальчик облокотился на москитную сетку и упал с высоты пятого этажа. Его госпитализировали с многочисленными травмами, по факту произошедшего начали проверку.

Ранее годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в Москве.