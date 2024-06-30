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Ураганный ветер обрушился на Кузбасс

Сильный ветер обрушился на Кузбасс, водители попали в пылевую бурю

Сильный ветер обрушился на города Кемеровской области. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным «ЧП Инцидент Кузбасс», весь город Киселевск накрыло пылью с отвалов.

«Обещания синоптиков сбываются: на Ленинской трассе жуть. Ветер поднимает пыль и землю с полей. В Кемерове тоже бушует стихия», — пишет паблик «Типичный Кузбасс».

В пылевую бурю попали водители на трассе Кемерово — Ленинск-Кузнецкий.

«Вести Кузбасс» сообщают, что ураганный ветер обрушился на Прокопьевск. По словам очевидцев, с корнем вырывает деревья.

Если ураган застал человека во время поездки в автомобиле, то ему опасно продолжать путь. Машину следует обязательно остановить, а затем как можно быстрее найти безопасное место, в котором минимален риск падения каких-то предметов, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Ранее сообщалось, что Землю накрыла мощная магнитная буря.

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