На Украине порекомендовали каждой семье закупить энергооборудование

Директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк заявил, что каждой украинской семье необходимо приобрести энергетическое оборудование на сумму $3-4 тысячи. Об этом пишет издание «Страна».

По его словам, в каждом доме должны быть технические устройства, способные накапливать энергию от солнечных батарей или на пиках производства, когда стоимость киловатта снижается. Павлюк объяснил, что только такие меры помогут восполнить энергодефицит на Украине.

29 июня глава украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что зимой 2024–2025 годов подача электричества для жителей Украины будет ограничена 12 часами в сутки.

До этого директор частного украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что у Украины нет средств для защиты энергетических объектов и денег на их восстановление. По его оценке, для восстановления 1 ГВт энергии необходимо потратить около $1 млрд.

Ранее сообщалось, что украинский энергохолдинг ДТЭК потерял около 86% мощностей.