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Пять регионов Украины частично остались без света

Киевская и еще четыре области Украины частично остались без света

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Gleb Garanich/Reuters

В Министерстве энергетики Украины заявили, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры пять регионов страны частично остались без света. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Из-за аварии на объектах энергосистемы частично лишились электроснабжения Киевская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Днепропетровская области.

В заявлении подчеркивается, что в Киевской области обесточены 935 абонентов, в Сумской — 4805 абонентов в 73 населенных пункта.

До этого глава украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что зимой 2024–2025 годов подача электричества для жителей Украины будет ограничена 12 часами в сутки.

По словам Коваленко, к зиме дефицит электроэнергии на Украине составит 30–35%. При условии восстановления критической инфраструктуры, через которую жителям будут распределять остатки, электроэнергия будет подаваться в дома 12 часов в сутки, на сегодняшний день это базовый прогноз.

26 июня на Украине признали отсутствие возможностей для восстановления и защиты энергообъектов.

Ранее на Украине сообщили о сокращении времени отключения света в августе.

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