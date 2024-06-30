Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестованным братьям Омаровым разрешили передать вещи

РИА: женам арестованных братьев Омаровых в Дагестане разрешили передать им вещи

close
100%
Depositphotos

Женам братьев Омаровых, устроивших теракты в Дагестане, разрешили передать личные вещи, рассказала РИА Новости родственница обвиняемых.

«Разрешают передавать вещи и еду их мужьям. Продолжаем ждать» , — сообщила одна из них.

В среду в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео, на котором якобы сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова просят у жителей республики прощения за своего брата, которого ликвидировали в ходе КТО.

По данным собеседницы агентства, на видео текст с извинениями произносит самый старший сын Омарова — Омар. Известно, что он возглавляет один из многофункциональных центров Махачкалы. Также на видео, по словам близких семьи, присутствует другой сын Омарова — Адиль, которого ранее называли еще одним из ликвидированных в ходе теракта в Дагестане.

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы, две синагоги и пост ДПС. Силовики установили личности террористов.

Ранее в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова прошли обыски после терактов в республике.

Все новости на тему:
Теракт в Дагестане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами