Арестованным братьям Омаровым разрешили передать вещи

Женам братьев Омаровых, устроивших теракты в Дагестане, разрешили передать личные вещи, рассказала РИА Новости родственница обвиняемых.

«Разрешают передавать вещи и еду их мужьям. Продолжаем ждать» , — сообщила одна из них.

В среду в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео, на котором якобы сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова просят у жителей республики прощения за своего брата, которого ликвидировали в ходе КТО.

По данным собеседницы агентства, на видео текст с извинениями произносит самый старший сын Омарова — Омар. Известно, что он возглавляет один из многофункциональных центров Махачкалы. Также на видео, по словам близких семьи, присутствует другой сын Омарова — Адиль, которого ранее называли еще одним из ликвидированных в ходе теракта в Дагестане.

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы, две синагоги и пост ДПС. Силовики установили личности террористов.

Ранее в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова прошли обыски после терактов в республике.