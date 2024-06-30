Платформа «Россия – страна возможностей» провела День молодежи в ЛНР

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» провела День молодежи в Луганской народной Республике, сообщает пресс-служба платформы.

В рамках праздничных мероприятий, представители платформы провели для гостей мастер-классы и лекции. Так, менеджер по работе с территориями ЛНР платформы «Россия – страна возможностей» Даниил Калитвенцев рассказал школьникам и студентам о возможностях получения новой профессии и выстраивания карьеры через проекты платформы.

«Сегодня участники проектов платформы делились своим опытом и знаниями. Это абсолютно разные люди, которым мы помогли поверить в свои силы. Сейчас они создают будущее России. Приятно, что каждая образовательная площадка собрала большое количество слушателей. Уверен, сегодняшний день надолго запомнится жителям ЛНР», – отметил Калитвенцев.

Руководитель Центра компетенций ЛГПУ Даниил Руднев рассказал участникам о способах развития эмоционального интеллекта. В свою очередь, эксперт группы подбора персонала для банковской сферы Валерия Ковалева поделилась секретами составления идеального резюме.

Также с лекциями и мастер-классами выступили выпускники конкурсов и проектов президентской платформы на молодежном фестивале. Участник проекта «Спасибо, братцы!» Андрей Самойлов рассказал о своем боевом пути и о том, какие возможности появились у него после возвращения ЛНР в состав Российской Федерации.

Финалисты конкурса «Это у нас семейное» семья Дьяченко рассказала об истории и культуре других регионов России, которые они посетил благодаря участию в конкурсе, а также дали советы тем, кто только планирует открыть для себя красоту и величие России.

Участницы «Мастерской новых медиа» Полина Коваль и Алина Заец научили юных жителей Луганска создавать креативный контент для соцсетей.

Кроме того, участники Международной конкурс-премии «Кардо» художники Никита Мухоморский, Александр Шакалов, Вадим Space, Макар Лесной и Александр Мишкин провели серию мастер-классов и создали граффити в айдентике Дня молодежи.