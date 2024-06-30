Приоритетами конкурса «Регион для молодых» стала поддержка молодых семей, ученых и сельчан

В России 51 регион получил субсидии из федерального бюджета в рамках всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в регионах России «Регион для молодых» — 2024. Количество заявок на финансирование выросло, отметила руководитель «Росмолодежи» Ксения Разуваева.

В этом году их было 79, на 6 больше, чем в предыдущий раз. К участию в конкурсе подключилось 8 новых регионов: Амурская область, Кемеровская область — Кузбасс, Орловская область, Пензенская область, Республика Карелия, Республика Крым, Ставропольский край, Чеченская Республика.

Все победители конкурса планируют использовать полученные средства для поддержки молодых семей, 80% из них усилят поддержку молодых ученых, и половина потратит деньги на программы поддержки сельской. В числе приоритетов мероприятия по включению молодежи в деятельность предприятий ведущих отраслей регионов, формированию кадрового резерва.

Как отметила Разуваева, это президентская программа, одна из самых значимых с точки зрения комплексного развития молодежной политики в регионах. 5 млрд рублей в год распределяются по целевым субсидиям между регионами. 50% этих средств тратится на реконструирование и ремонт молодежных центров, а вторая половина средств используется на организационные расходы.

В этом году субсидии пойдут на ремонт 104 учреждений по работе с молодежью и создание 54 новых молодежных центров.

Обязательное условие для участия в конкурсе — софинансирование регионами в рамках развития молодежной политики, подчеркнула Разуваева. По ее словам, конкурс служит примером эффективной совместной работы федерального центра и регионов: на каждый рубль субсидии регионы вкладывают по два рубля своих средств.

Разуваева также отметила, что конкурс консолидировал регионы на всех уровнях. Защищать заявки на субсидии приезжали главы регионов со своими молодежными командами, главы муниципалитетов, проректоры вузов. Уже 80 регионов создали министерства молодежной политики для целенаправленной работы в этом направлении, и до 1 сентября такие министерства будут работать уже во всех российских регионах.

75% поданных заявок подано на финансирование муниципальных программ, это говорит, что инфраструктура молодежной политики в регионах отстроена и теперь инициатива переходит к муниципалитетам, поделилась глава «Росмолодежи».