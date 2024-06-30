Власти быстрее восстановят мост в деревне, где курганцы ползком добираются за пенсией

Власти Шатровского округа Курганской области планируют ускорить восстановление моста в деревне Духовка, где жителям приходилось ползком перебираться через реку. Об этом «Газете.Ru» заявил глава округа Леонид Рассохин. Он отметил, что на работы уйдет около двух месяцев. По его словам, жителям деревни будут доставлять пенсию и почту.

«Подрядчик планирует приступить к ремонту уже на следующей неделе. Восстановление моста — вопрос серьезный, на работы требуется время 1,5-2 месяца. На период восстановления нужно будет пользоваться дорогой, проходящей через село Рафайлово Исетского района. Дорога по нашей просьбе прогрейдирована (ее поверхности выровнена с помощью специальной машины/грейдера. — «Газета.Ru»). В непогоду, после сильных дождей с проездом легкового транспорта могут быть временные сложности на некоторых участках, но спецтранспорт, УАЗы и другие транспортные средства высокой проходимости там проезжают в любое время. Доставка пенсии и почты, всего необходимого для обеспечения жизнедеятельности организована. Доступность экстренных служб сохранена», — сказал он.

Рассохин уточнил, что сейчас завершается ремонт двух других пострадавших из-за паводка мостов, ведущих к деревне.

«Со специалистами администрации выезжаем постоянно, стараемся работы ускорить. Также оперативно была приведена в порядок и ощебенена размытая паводковыми водами дорога», — заключил он.

До этого издание Life со ссылкой на Shot сообщало, что жителям деревни Духовка приходится ползком переходить через реку по узкой доске вместо моста. Отмечается, что старый мост смыло во время паводков, поэтому людям пришлось самим соорудить переправу из досок. По данным канала, из-за отсутствия дороги в деревню не могут заехать даже экстренные службы.

Ранее около десяти деревень оказались отрезаны от дороги в Пермь из-за обрушения моста