РКН заблокировал сайт книжного клуба Бориса Акунина

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт книжного клуба BAbook, созданного писателем Борисом Акуниным (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григорием Чхартишвили). Об этом сообщает ТАСС.

Из-за блокировки одной из страниц сайта пользователям в Российской Федерации данный ресурс недоступен полностью.

В заявлении, опубликованном на самом книжном сайте, Чхартишвили и директор BAbook Павел Истомин связали блокировку с книгой Владимира Сорокина «Наследие», которая продавалась на этом ресурсе. Отмечалось, что Роскомнадзор требовал удалить данную книгу с ресурса.

«Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен», — сказано в заявлении книжного клуба.

До этого сообщалось, что доследственная проверка в отношении романа Владимира Сорокина «Наследие» началась из-за описания в произведении порнографических сцен с несовершеннолетними. В январе активисты потребовали от Следственного комитета проверить новый роман Сорокина «Наследие» на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверит ЦУМ на пропаганду ЛГБТ из-за рубашек с «Тату».