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В Перми прохожий помог девушке выбраться из горящей кофейни

Жители Перми сняли на видео горящую кофейню на улице Братьев Игнатовых

В Перми в кофейне на улице Братьев Игнатовых произошел пожар. Об этом пишет Telegram-канал «Пермь №1», опубликовавший видео от очевидцев.

По словам очевидцев, один из прохожих помог девушке выбраться из здания.

Сейчас возгорание ликвидируют сотрудники МЧС. В инциденте никто не пострадал.

В этот же день в школе №2 имени В.П. Тихонова в городе Саратове утром 30 июня произошел пожар. По данным ведомства, в 10:34 поступило сообщение о возгорании на цокольном этаже. Здание учебного заведения находится на реконструкции, поэтому внутри никого не было.

К тушению привлекли семь единиц основной и специальной пожарной техники, 30 человек личного состава МЧС России. В итоге спасатели потушили огонь в 11:12. Причину ЧП установит дознаватель МЧС России.

До этого в ночь на 29 июня в общежитии в подмосковной Балашихе произошел пожар. СК назвал причиной неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее в Подмосковье загорелся строительный рынок на площади 600 кв.м.

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