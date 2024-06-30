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Пожилая россиянка связалась с телефонной целительницей и потеряла 400 тысяч рублей

Shot: в Нижнем Новгороде пенсионерка лишилась денег из-за липовой целительницы

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Depositphotos

В Нижнем Новгороде пожилая женщина связалась с телефонной целительницей и отдала мошенникам 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, пенсионерка обратилась за помощью к целительнице, которая якобы оказывает магические услуги. Аферистка провела с новой клиенткой сеанс по телефону и продала ей нож, который якобы исполняет желания, за 80 тысяч рублей. Позже злоумышленница вновь связалась с пожилой женщиной и предложила ей провести обряд «от всех болезней» за 330 тысяч рублей, однако россиянка насторожилась из-за высокой стоимости и отказалась.

После общения с целительницей пенсионерке стали звонить телефонные мошенники, которые уговаривали ее брать кредиты. В результате она доверилась преступникам, взяла несколько займов и перевела деньги на счета злоумышленников.

Общий ущерб составил 400 тысяч рублей. Обманутая пенсионерка уверена, что липовая целительница и телефонные мошенники работали сообща. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники неделю запугивали 77-летнего красноярца и похитили у него 11,3 млн рублей.

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