Пожилая россиянка связалась с телефонной целительницей и потеряла 400 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде пожилая женщина связалась с телефонной целительницей и отдала мошенникам 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, пенсионерка обратилась за помощью к целительнице, которая якобы оказывает магические услуги. Аферистка провела с новой клиенткой сеанс по телефону и продала ей нож, который якобы исполняет желания, за 80 тысяч рублей. Позже злоумышленница вновь связалась с пожилой женщиной и предложила ей провести обряд «от всех болезней» за 330 тысяч рублей, однако россиянка насторожилась из-за высокой стоимости и отказалась.

После общения с целительницей пенсионерке стали звонить телефонные мошенники, которые уговаривали ее брать кредиты. В результате она доверилась преступникам, взяла несколько займов и перевела деньги на счета злоумышленников.

Общий ущерб составил 400 тысяч рублей. Обманутая пенсионерка уверена, что липовая целительница и телефонные мошенники работали сообща. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники неделю запугивали 77-летнего красноярца и похитили у него 11,3 млн рублей.