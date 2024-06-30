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Дроны ВСУ атаковали Новолипецкий металлургический комбинат

Baza: на территорию Новолипецкого металлургического комбината упали семь БПЛА

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Shutterstock

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили массированную атаку на Новолипецкий металлургический комбинат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Атака на завод началась в два часа ночи и длилась более часа. Всего за это время на территории комбината упали и взорвались семь беспилотников», — говорится в публикации.

По предварительной информации, один из упавших дронов повредил установку разделения кислорода. Еще четыре беспилотника попытались атаковать здание кислородной станции. Один из БПЛА, по данным Baza, также повредил гараж. Он загорелся, но пожар быстро потушили. В результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, фрагмент сбитого БПЛА повредил крышу дома и сарая на улице Ильича.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что средства ПВО сбили девять украинских беспилотников над промзоной Липецка.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку.

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