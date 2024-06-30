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Дети массово отравились в лагере в Башкирии

Роспотребнадзор сообщил о массовом отравлении детей в башкирском лагере

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Управление Роспотребнадзора по Башкортостану проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с острой кишечной инфекцией у детей в ДОЛ «Уральские зори» в Абзелиловском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Выявлен один ребенок с признаками заболевания. Остальные дети, которые ранее обращались с жалобами на симптомы ОКИ, обследованы и находятся под медицинским наблюдением», — говорится в публикации.

Уточняется, что Центр гигиены и эпидемиологии исследует пробы пищевой продукции и сырья, персонал обследовали, кроме того, была проведена проверка санитарного состояния объекта.

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация находится под контролем.

До этого жители Пензы сообщили в соцсетях о массовом отравлении детей в местном лагере «Белка». Жительница Пензы Светлана рассказала «Газете.Ru», что симптомы отравления у ребят, отдыхавших в лагере «Белка», появились через два дня после начала смены. Она отметила, что отравившихся воспитанников было много — вожатые просили родителей забрать детей домой.

Ранее в Туапсе детей, приехавших на отдых в лагерь, забыли на вокзале.

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