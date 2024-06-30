Пожар охватил площадь в 6 тыс. квадратных метров на складе в Иркутской области

В городе Братске Иркутской области загорелся склад готовой продукции. Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, огонь охватил площадь 6 тыс. квадратных метров. Его тушат 26 спасателей при поддержке девяти единиц техники. Возгорание уже удалось локализовать.

По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого сообщалось о пожаре в Амурской области. Возгорание произошло в квартире в поселке Прогресс, в этот момент дома без присмотра взрослых находились 15-летний мальчик, его трехлетний брат и приятель. Старшеклассник заметил дым, ползущий по потолку из соседней комнаты, прикрыл младшему брату рот и нос футболкой. Втроем дети выбежали из квартиры.

Пострадавших нет. По предварительной версии, причиной пожара мог стать воспламенившийся вентилятор.

Также сегодня горели емкости на производственной площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде.

Ранее СК назвал причину пожара в общежитии в Балашихе.