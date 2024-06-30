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Петербуржец задушил супругу во время массажа и оставил ее тело в наполненной ванне

78.ru: в Петербурге мужчина задушил супругу во время массажа

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Петербурге 37-летний мужчина задушил свою 41-летнюю супругу во время массажа. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в квартире дома № 12, корпус 1 на Муринской дороге. По словам мужчины, 29 июня он делал массаж жене, однако в какой-то момент без видимых причин схватил ее за шею и стал душить. Женщина скончалась. Затем он перенес тело супруги в ванну, наполнил ее водой и оставил там лицом вниз. После этого он скрылся.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения был задержан сотрудниками полиции у дома № 5 на улице Вологдина в поселке Парголово в тот же день. Он рассказал стражам порядка о произошедшем. Правоохранители проверили квартиру и обнаружили там тело со следами удушения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Отмечается, что ранее признавшийся в содеянном подозреваемый был фигурантом дела о разбое с применением оружия, однако его направили не в места лишения свободы, а на принудительное лечение в психбольницу.

Ранее россиянин зарезал подростка, приняв его за любовника подруги.

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