«Никогда такого не было»: артист фаер-шоу в Люберцах рассказал, почему его коллега загорелась

Артистка фаер-шоу, загоревшаяся во время выступления в подмосковном городе Люберцы, сейчас находится в больнице с ожогами верхнего слоя кожи. Об этом «Газете.Ru» сообщил ее коллега и руководитель проекта Lando's Band Кирилл Ландо. При этом он опроверг информацию СМИ о том, что у девушки загорелся рюкзак с керосином.

«Увы, ЧП случилось на нашей точке. Девочка жива, сейчас в больнице, ждем новостей. Точную информацию по ожогам получу сегодня, но там верхний слой. [Девушка] выступает года четыре. Ведется внутреннее расследование на тему ЧП. За более 10 лет работы никогда такого не было. Не было там (в рюкзаке) керосина никакого. Есть факт: шланг отошел от баллона. Причина выясняется», — сказал он.

Инцидент произошел 29 июня у здания администрации Люберец во время празднования Дня Молодежи. Как сообщил Telegram-канал 112, огонь с факела артистки перекинулся на рюкзак с керосином, после чего тот вспыхнул. Отмечается, что загоревшуюся девушку удалось быстро потушить, ее госпитализировали с ожогами.

Ранее в Нижнем Новгороде отец и сын загорелись от газовой плиты.