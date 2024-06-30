Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Никогда такого не было»: артист фаер-шоу в Люберцах рассказал, почему его коллега загорелась

В Люберцах артистка фаер-шоу загорелась из-за шланга, отошедшего от баллона

Артистка фаер-шоу, загоревшаяся во время выступления в подмосковном городе Люберцы, сейчас находится в больнице с ожогами верхнего слоя кожи. Об этом «Газете.Ru» сообщил ее коллега и руководитель проекта Lando's Band Кирилл Ландо. При этом он опроверг информацию СМИ о том, что у девушки загорелся рюкзак с керосином.

«Увы, ЧП случилось на нашей точке. Девочка жива, сейчас в больнице, ждем новостей. Точную информацию по ожогам получу сегодня, но там верхний слой. [Девушка] выступает года четыре. Ведется внутреннее расследование на тему ЧП. За более 10 лет работы никогда такого не было. Не было там (в рюкзаке) керосина никакого. Есть факт: шланг отошел от баллона. Причина выясняется», — сказал он.

Инцидент произошел 29 июня у здания администрации Люберец во время празднования Дня Молодежи. Как сообщил Telegram-канал 112, огонь с факела артистки перекинулся на рюкзак с керосином, после чего тот вспыхнул. Отмечается, что загоревшуюся девушку удалось быстро потушить, ее госпитализировали с ожогами.

Ранее в Нижнем Новгороде отец и сын загорелись от газовой плиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами