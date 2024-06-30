Взрыв произошел у пляжа в Одессе

В Одессе произошел взрыв в нескольких метрах от берега, где купались люди. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на публикации в социальных сетях.

Очевидцы предполагают, что это могла быть мина.

В 08:15 в Одесской области объявляли воздушную тревогу, она продолжалась около 15 минут. В 08:48 сигнал об опасности с воздуха в регионе прозвучал вновь.

29 июня сообщалось о серии взрывов в контролируемом украинскими властями городе Херсоне. 27 июня сообщалось, что на энергетическом объекте в центре Киева произошел взрыв, который привел к пожару.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.