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В Железногорске ребенок захлебнулся в бассейне, когда мать отвлеклась

В Красноярском крае маленький ребенок потянулся за игрушкой и упал в бассейн

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«ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»

В Красноярском крае следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая с малолетним ребенком, мальчик захлебнулся в бассейне на приусадебном участке. Об этом сообщает ГСУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 29 июня в СНТ № 9 в Железногорске, мать с двумя детьми отдыхала на приусадебном участке. Женщина отвлеклась на старшего ребенка и упустила из вида младшего сына.

Мальчик подошел к уличному бассейну, глубиной около 70 см, потянулся за игрушкой и упал в воду. Женщина обнаружила сына в бассейне, попыталась оказать ему первую помощь и вызвала медиков. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия спасти пострадавшего не удалось. Обстоятельства несчастного случая устанавливают следователи.

До этого сообщалось в Слободо-Туринском районе Свердловской области двухлетний ребенок упал в бак с водой на дачном участке и захлебнулся. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мать работала в огороде и оставила без присмотра двухлетнюю дочь. Девочка ходила по дачному участку и упала в садовый бак с водой, женщина вызвала скорую помощь, но медики не смогли спасти пострадавшую.

Ранее в Амурской области подросток потерял сознание во время тренировки по плаванию.

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