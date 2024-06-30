В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотниками

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал он.

Режим атаки БПЛА в Воронежской области был объявлен 29 июня в 23:40 (мск). Гусев призывал местных жителей сохранять спокойствие, заявляя о готовности сил противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 30 июня губернатор Воронежской области сообщил, что в регионе за ночь дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов.

До этого министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили пятнадцать беспилотников над территорией Курской, девять беспилотников над Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два дрона над территориями Орловской и Белгородской областей.

Ранее в России заработала система, способная обнаруживать самые сложные воздушные цели.