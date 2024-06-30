Куйбышевский и Петровский районы Донецка подверглись обстрелу из артиллерии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Утро в Донецке вновь началось с обстрелов. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!» — сказал он.

29 июня сообщалось, что ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробила крышу школы в Донецке. В здании взрывной волной выбило более трех десятков окон. Кроме того, повреждения получили фасад и мастерская при учебном заведении.

Накануне МЧС сообщало о пожаре в ДНР из-за украинского беспилотного летательного аппарата. По данным ведомства, огонь охватил демонтированную кабину грузового авто, мусор и сухую траву. Пожар на площади в 10 квадратных метров тушили 14 специалистов и четыре единицы техники.

18 июня ВСУ атаковали двумя беспилотниками-камикадзе жилой массив «Комсомолец» в Горловке. Украинский дрон-камикадзе нанес удар в Никитовском районе Горловки. По словам мэра города Ивана Приходько, удары наносили прицельно.

До этого группа украинских солдат добровольно сдалась в плен на Донецком направлении.