Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в Москве

РЕН ТВ: в Москве годовалый ребенок выжил после падения из окна

close
100%
Shutterstock

В Москве врачи борются за жизнь годовалого ребенка, выпавшего из окна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел на Тихвинской улице. Годовалый ребенок упал с большей высоты. По предварительной информации, он выпал из окна квартиры на четвертом этаже.

«Ребенок живой, его увезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии», — сообщил собеседник телеканала.

Дополнительной информации о состоянии ребенка и обстоятельствах произошедшего пока нет. Четырьмя часами ранее на той же улице в Москве 12-летняя девочка выпала из окна 17-го этажа одного из домов, спасти школьницу не удалось.

До этого сообщалось, что в Москве оставленный на несколько минут без присмотра ребенок выпал из окна. Мальчик 2022 года рождения упал с третьего этажа. По информации ведомства, ребенок облокотился на москитную сетку, когда взрослые отвлеклись от него на несколько минут. Пострадавшего доставили в больницу. Информация о характере и тяжести травм отсутствует.

Ранее ростовские врачи спасли мальчика, выпавшего с третьего этажа из-за москитной сетки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами