Годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в Москве

В Москве врачи борются за жизнь годовалого ребенка, выпавшего из окна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел на Тихвинской улице. Годовалый ребенок упал с большей высоты. По предварительной информации, он выпал из окна квартиры на четвертом этаже.

«Ребенок живой, его увезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии», — сообщил собеседник телеканала.

Дополнительной информации о состоянии ребенка и обстоятельствах произошедшего пока нет. Четырьмя часами ранее на той же улице в Москве 12-летняя девочка выпала из окна 17-го этажа одного из домов, спасти школьницу не удалось.

До этого сообщалось, что в Москве оставленный на несколько минут без присмотра ребенок выпал из окна. Мальчик 2022 года рождения упал с третьего этажа. По информации ведомства, ребенок облокотился на москитную сетку, когда взрослые отвлеклись от него на несколько минут. Пострадавшего доставили в больницу. Информация о характере и тяжести травм отсутствует.

Ранее ростовские врачи спасли мальчика, выпавшего с третьего этажа из-за москитной сетки.