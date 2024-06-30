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Туристов эвакуируют в связи с выходом из берегов реки Юрюзань

В Челябинской области эвакуируют туристов из-за выхода из берегов реки Юрюзань

Спасатели эвакуируют туристов из зон подтопления в связи с выходом из берегов реки Юрюзань из-за обильных дождей, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

В Ашинском районе Челябинской области в зоне подтопления оказалась туристическая база «Серебряный ключ», где разместилось несколько групп туристов. По информации службы, в ночь на 30 июня спасатели эвакуировали 35 человек от береговой линии к поселку Кропачева.

Отмечается,что большинство эвакуированных — женщины и дети.

По последним данным, около подтопляемых участков у берегов Юрюзани остается около 50 человек. Им оказывают помощь.

Сообщается, что уровень воды в Юрюзани превысил максимум весеннего половодья. МЧС региона призвало жителей региона не выходить на туристические маршруты водных акваторий рек Ай, Юрюзань, Большая Сатка в ближайшие три дня.

До этого в Приморье 13 населенных пунктов отрезало паводком.

Ранее в Москве ливень привел к подтоплению зданий и коротким замыканиям.

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