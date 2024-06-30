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В Новороссийске младенец проглотил деталь от женской сумки

В Краснодарском крае врачи достали из пищевода младенца деталь от сумки

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«ГБУЗ ГБ №1 г. Новороссийска»' class="item-image" >
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В городской больнице Новороссийска врачи спасли восьмимесячного младенца, который проглотил инородное тело. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В больницу был доставлен восьмимесячный младенец, родители сообщили, что ребенок стал капризничать и отказываться от еды. В ходе обследования в пищеводе маленького пациента было обнаружено инородное тело в форме подковы. Был велик риск образования пролежней, предмет мог вызвать отек и даже разрывы в пищеводе, что привело бы к трагическому исходу.

Эндоскопистам удалось зацепить предмет специальным инструментом и извлечь его из пищевода ребенка. Оказалось, что младенец проглотил деталь от женской сумки.

До этого сообщалось, что в Томске врачи достали из горла годовалого ребенка заколку. Годовалая девочка играла дома, сняла с волос заколку и попыталась ее проглотить, инородный предмет застрял у ребенка в горле. Врачи оториноларингологического отделения провели экстренную ларингоскопическую операцию и удалили инородный предмет из гортани. Ситуация осложнялась еще и тем, что заколка была из металла с острыми краями. Маленькая пациентка некоторое время находилась в реанимации, сейчас она проходит лечение в лор-отделении больницы.

Ранее в Башкирии трехлетний мальчик целиком проглотил металлическую цепочку.

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